У Кемеровській області Росії розбився військово-транспортний літак Ан-12. За попередніми даними, аварія сталася під час заходу на аварійну посадку після технічної несправності.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

За його даними, Ан-12 летів із Новосибірська до Канська та перевозив запчастини. Перед падінням екіпаж подав сигнал лиха.

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Попередньою причиною називають технічну несправність на борту.

Літак упав у полі поблизу села Ягуново, не долетівши приблизно п’ять кілометрів до аеродрому.

Губернатор Кемеровської області Ілля Середюк підтвердив “авіаційну подію” поблизу Ягунова та повідомив, що на місці працюють екстрені служби.

На оприлюднених кадрах видно, як об’єкт падає на землю, після чого виникає пожежа.

Російські джерела повідомляють про загибель усіх людей, які перебували на борту, однак дані про їхню кількість різняться.

Водночас РЕН ТВ спочатку повідомляв, що на борту перебували п’ятеро людей і всі вони загинули. Пізніше видання оприлюднило іншу інформацію, згідно з якою в літаку могли перебувати 17 людей.

Офіційного підтвердження кількості людей на борту та загиблих у наданих повідомленнях наразі немає.