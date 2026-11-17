Чорна п’ятниця — це час, на який чекають цілий рік, адже саме тоді з’являється чудова нагода придбати бажані речі за вигідними цінами та оновити гардероб без зайвих витрат. Уже скоро MEGASPORT запустить довгоочікуваний розпродаж, під час якого на покупців чекатимуть максимальні знижки на оригінальний спортивний одяг, взуття та аксесуари від провідних світових брендів. Тож саме час придивитися до новинок, обрати фаворитів і підготуватися до шопінгу!

Ще не визначилися, що придбати? Радимо переглянути відгуки на сайті MEGASPORT, які допоможуть зорієнтуватися в асортименті, та зробити правильний вибір.

До знижок з нагоди чорної п’ятниці залишились лічені дні, тож варто завчасно підготуватися, щоб купувати не імпульсивно, а розумно. Рекомендуємо для початку переглянути свій гардероб та розпитати рідних, який подарунок вони б хотіли. Такий підхід допоможе створити вішлист зі справді актуальними та бажаними речами. Ми склали приклад вишлиста, який може стати для вас підказкою:

для себе: куртка CMP Fix Hood; для чоловіка: спортивний костюм Nike Club Fleece; для дітей: комплект Jordan Pom Beanie та навушники Adidas Fleece Ears; для мами: чоботи CMP ZOY; для тата: термобілизна East Peak; для сестри: кофта Adidas Z.N.E.

Важливо додати бажані товари до списку обраного на сайті чи в застосунку вже зараз, поки всі моделі та розміри є у наявності, щоб у перший день Чорної п’ятниці придбати все заплановане.

Цікаві новинки сезону, які варті уваги

Для нього

У новій колекції для чоловіків варто звернути увагу на куртку East Peak Light Padded для пізньої осені та теплої зими, спортивні штани Nike Club Cargo з м’якою флісовою внутрішньою поверхнею, яка зберігає тепло, та багато інших моделей, які поєднують комфорт, практичність і актуальний дизайн.

Для неї

Жіночий асортимент MEGASPORT об’єднує актуальні моделі для повсякденного носіння та активного відпочинку. Тут представлені куртки, спортивні костюми й зимове взуття від популярних брендів. Серед цікавих новинок — куртка CMP Feel Warm з утепленням і капюшоном, а також чоботи CMP ZOY WP із підошвою FullOn Grip для кращого зчеплення на слизьких поверхнях.

Для дітей

У дитячому асортименті MEGASPORT є все необхідне для активної зими: теплі куртки, спортивні костюми та зручне зимове взуття від Nike, Adidas і Puma. Зверніть увагу на куртку Nike Puffer Colorblock, костюм Adidas Camo Jogger і черевики Puma Evolve 2.0 з водовідштовхувальною обробкою.

Вигода для власників клубної картки

Для покупців діє програма лояльності, яка дозволяє заощаджувати до 10% на товари нового сезону, та до 5% на моделі з попередніх колекцій. Оформлюй картку всього за хвилину в застосунку, на сайті або через Telegram-бот і користуйся всіма перевагами клубу.

Чорна п’ятниця стане справжнім святом для власників клубної картки, адже для них знижка може збільшитися у два, а то й у три рази. Тож не чекай останнього моменту: оформ картку заздалегідь і приєднуйся до клубу, щоб купувати вигідніше!