20 листопада російські війська завдали ракетного удару по Києву: пошкоджено Подільсько-Воскресенський, Дарницький мости та Південний мости. Також є пошкодження об’єкта критичної інфраструктури та пожежі в кількох районах.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

В Оболонському районі уламок ракети влучив у триповерхову будівлю, спричинивши пожежу.

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У Голосіївському районі зафіксовано влучання на території інфраструктурного об’єкта. Попередньо, там загорілася офісна будівля.

У Подільському районі виникла пожежа в будівлі серед нежитлової забудови. Також зафіксовано влучання на відкритій території поблизу одного з мостів.

Унаслідок балістичної атаки пошкоджено Подільсько-Воскресенський мостовий перехід. Рух ним із правого на лівий берег наразі закрито. Пошкодження також зафіксовано на Дарницькому мосту. Відбулося чергове влучання у Південний міст, рух обмежено. Проїзд дозволено лише з лівого на правий берег для автомобілів масою до 10 тонн та громадського транспорту масою до 18 тонн. Ступінь пошкоджень мостових споруд фахівці оцінюватимуть після завершення повітряної тривоги.

“У звʼязку з ускладненим рухом між лівим та правим берегами столиці звертаюся до мешканців без гострої необхідності не виїжджати приватним автотранспортом в місто. Та звертаюся до установ і підприємств, де є така можливість впровадити графік дистанційної роботи співробітників”, — йдеться в повідомленні.

Також відомо про пошкодження внаслідок атаки об’єкта критичної інфраструктури.

Ракетна атака на Київ триває — Повітряні сили повідомляють про рух балістики в напрямку столиці.