У Києві внаслідок російської атаки безпілотниками загинув 26-річний чоловік, щонайменше четверо людей постраждали. У кількох районах столиці зафіксовані падіння уламків, пожежі та пошкодження житлових будинків.

Про наслідки атаки повідомили мер Києва Віталій Кличко, Київська міська військова адміністрація та Національна поліція України.

У Подільському районі за однією з адрес загорілися квартири у житловому будинку. Ще на одній локації зафіксовано падіння БпЛА на відкритій території.

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Також, за попередніми даними, дрон упав на чотириповерхову будівлю.

У столиці є загиблий і постраждалі

За даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок російського удару загинув 26-річний чоловік.

Станом на останні повідомлення відомо щонайменше про чотирьох постраждалих. Трьох із них медики госпіталізували.

Національна поліція повідомила, що у Подільському районі пошкоджені багатоквартирні будинки та горять покрівлі.

Уламки впали в Оболонському та Шевченківському районах

В Оболонському районі уламки впали на проїжджу частину дороги.

У Шевченківському районі спочатку повідомлялося про падіння уламків на дах восьмиповерхового будинку. Згодом Кличко повідомив ще про дві локації в середмісті, де уламки впали на відкритій території.

На місцях працюють рятувальники, правоохоронці та інші екстрені служби.