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Коли гість замовляє страву чи напій зі спеціальною позначкою в меню, заклад перераховує внесок із цього замовлення на потреби 1-го корпусу НГУ «Азов». Ініціативу «Якщо з’їм, то задоначу» започаткували «Азов Простір», офіційний фонд корпусу, та громадська організація «Поруч Азов» — простір кухарів України.

Як працює ініціатива

Партнер сам обирає, що позначити в меню: це може бути піца, десерт, напій або цілий сет. Він також визначає, яку суму перераховуватиме з кожного замовлення. Це може бути фіксований внесок або частка доходу від продажу обраної позиції.

Куди йдуть зібрані кошти?

За інформацією організаторів, зібрані кошти спрямовують на спорядження, технічне забезпечення та інші потреби корпусу.

Що пропонують заклади-партнери

«Азов Простір» і Kyiv Local Brewery випустили «Якщо Узвар» — слабогазований безалкогольний напій у банці об’ємом 0,33 л. Етикетку оформив художник Артем Прут. Він зобразив двір із білизною на мотузці, дитячі ігри та літній пікнік. Увесь прибуток від продажу напою спрямовують на підтримку війська.

Пекарня Bakehouse випікає хліб «Азовський» і передає корпусу 50 гривень за кожну продану хлібину. Мережа IQ Pizza запустила сет із п’яти видів піци в понад 200 закладах по Україні. Донейт-меню розмістили з поясненням у видному місці, щоб гість розумів, за що платить. За словами партнерів ініціативи, продажі цих позицій зросли.

Серед учасників ініціативи також — «Кухня Гір» у Буковелі, мережа кафе при лікарнях FoodieSpace та івано-франківський ресторан «Далі буде». На мапі партнерів найбільше закладів у Києві та Львові; також представлені Дніпро, Дрогобич, Трускавець і Буча.

Як закладу харчування долучитися до ініціативи

Власники закладів можуть звернутися до організаторів через чат-бот і домовитися про формат участі. Крім благодійної позиції в меню, можна підготувати спеціальну пропозицію, провести вечерю із запрошеним шеф-кухарем або відкрити тимчасовий заклад у форматі pop-up. Організатори також розглядають пропозиції самих закладів. З власною продукцією можна приєднатися й до офлайн-подій фонду «Азов Простір».

Що організатори роблять для партнерів:

Розповідають про заклад у своєму Instagram і на сайті; Додають його на мапу партнерів; Надають наліпки на двері, банер і набір стікерів; Допомагають зі зйомкою Reels за погодженим бюджетом — від ідеї до монтажу.



Мапа закладів і деталі участі доступні на сайті poruchazov.org.