19 листопада в Китаї завершилася тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, російського президента Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна, яка тривала приблизно півтори години. Після переговорів лідери трьох держав не зробили спільних заяв для преси.

Про це повідомляє Clash Report.

Після завершення зустрічі Путін залишив місце проведення саміту АТЕС. Сі Цзіньпін особисто провів російського президента до автомобіля.

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Низку заяв щодо міжнародної безпеки, ядерного роззброєння та війни в Україні лідери США, Росії та Китаю зробили перед початком тристоронніх переговорів.

Путін заявив, що Росія, США і Китай мають спільні інтереси у врегулюванні міжнародних конфліктів, зокрема війни в Україні. За його словами, три держави несуть спільну відповідальність за підтримання миру та безпеки у світі.

Сі Цзіньпін закликав повністю заборонити та знищити ядерну зброю. Китайський лідер наголосив, що ядерну війну неможливо виграти, тому необхідно зробити все, щоб її не допустити. Він також заявив, що великі держави мають поважати суверенітет і територіальну цілісність одна одної та не перетинати “червоні лінії”.

Трамп назвав тристоронню зустріч історичною та заявив, що США, Росія і Китай мають унікальну можливість домовитися про скорочення ядерних арсеналів. За словами американського президента, лідери планували обговорити “всі найнагальніші проблеми світу”, зокрема війну в Україні та конфлікт з Іраном.