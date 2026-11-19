У ніч на 19 листопада Кримський міст зазнав нової атаки, рух поїздів зупинили. У Мінтрансі РФ заявили, що фахівці оцінюють завдані пошкодження.

Атаку на міст також підтвердив гауляйтер тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов.

Уночі Telegram-канал “Кримський вітер” повідомляв про потужні вибухи в Керчі поблизу мосту. Очевидці заявляли про щонайменше вісім вибухів, проліт ракет і яскраві спалахи.

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Повідомлялося про два ймовірні влучання в залізничну частину мосту. Загалом пролунало 15–16 вибухів, частина з яких могла бути пов’язана з роботою російської ППО.

Сергій Аксьонов заявив про тимчасове перекриття руху Кримським мостом унаслідок чергової атаки. Відповідні служби працюють на місці та оцінюють завдані збитки.

Пізніше Мінтранс РФ уточнив, що внаслідок нічної атаки БпЛА тимчасово зупинено саме рух потягів залізничною частиною Кримського мосту. У відомстві повідомили про відсутність постраждалих.

За інформацією “Кримського вітру”, вранці арка залізничного мосту через Керченську протоку залишалася на місці, видимих пошкоджень немає.