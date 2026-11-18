Президент Польщі Кароль Навроцький подарував Дональду Трампу на 80-річчя багато оздоблене бурштином крісло. Інформацію про подарунок тримали в таємниці навіть від польського МЗС, посольства у Вашингтоні та частини співробітників президентської канцелярії.

Про це пише RMF24 з посиланням на розслідування TVN24+.

У червні Навроцький був серед гостей на святкуванні 80-річчя Трампа. Він взяв участь у гала UFC Freedom 250 біля Білого дому та у банкеті, організованому президентом США.

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Ще до поїздки керівник Бюро міжнародної політики президента Польщі Марцін Пшидач заявляв, що Навроцький підготує для Трампа два подарунки — один державного характеру, інший більш особистий.

Перший подарунок був відомий одразу: мармурова таблиця “від імені польського народу”, яку мають встановити на запланованій у Вашингтоні тріумфальній арці до 250-річчя США.

Другий подарунок тримали в таємниці

Другий подарунок, за даними TVN24+, залишався невідомим для широкої публіки.

Журналісти з’ясували, що йшлося про багато оздоблене крісло з інкрустаціями з бурштину, яке у матеріалі назвали “бурштиновим троном”.

За даними TVN24+, про цей подарунок не знали ані польське МЗС, ані посольство Польщі у Вашингтоні. Інформацію також приховували від частини співробітників президентської канцелярії.

Журналіст видання повідомив, що отримав підтвердження цієї інформації з кількох джерел у Президентському палаці, а також від Марціна Пшидача.

Крісло виготовили ще за президентства Дуди

Автором крісла є польський майстер-бурштиняр Люцян Мирта.

Він розповів TVN24+, що ще у 2018 році передав подібне крісло тодішньому президенту Польщі Анджею Дуді.

Після цього президентська канцелярія замовила ще одне. За словами майстра, його спочатку також планували подарувати Трампу під час першого президентського терміну.

“Це крісло замовив президент Дуда, чия каденція добігала кінця. Президент Трамп тоді не приїхав до Польщі, а я встиг зробити друге крісло і залишився з ним”, — розповів Мирта.

У Польщі виникли питання щодо подарунка

Після появи інформації про “бурштиновий трон” євродепутат від “Громадянської коаліції” Кшиштоф Брейза звернувся до Канцелярії президента Польщі із запитаннями щодо подарунка.

Він, зокрема, запитав, чому інформацію про нього раніше не оприлюднювали.