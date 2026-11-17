Президент США Дональд Трамп заявив, що може провести окрему двосторонню зустріч із Володимиром Путіним під час саміту АТЕС у китайському Шеньчжені. Він також має намір закликати російського лідера та голову КНР Сі Цзіньпіна долучитися до зусиль із припинення війни в Ірані.

Про це повідомляє The Guardian.

Спілкуючись із журналістами перед зустріччю лідерів країн Quad (чотиристороннього об’єднання США, Японії, Австралії та Індії) у Манілі, Трамп допустив проведення окремої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним на майбутньому саміті АТЕС, зазначивши, що це відбудеться, “якщо буде така можливість”.

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Американський президент також повідомив, що має намір порушити перед Путіним і Сі Цзіньпіном питання війни в Ірані, щоб залучити їх до її припинення.

Крім того, Трамп заявив, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин “хотів би” приїхати на саміт АТЕС у Шеньчжені. Ця заява пролунала через кілька годин після того, як Пекін повідомив, що не має інформації про можливу зустріч Трампа з Кім Чен Ином.