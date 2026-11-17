У ніч проти 17 листопада у Росії атакували електричну підстанцію “Садова” в Курську та нафтохімічний комплекс “Газпром нафтохім Салават” у Башкортостані. На обох об’єктах виникли пожежі.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Уночі жителі Курська повідомляли про потужні вибухи та роботу протиповітряної оборони. Під ударом перебувала електропідстанція “Садова”, на території якої виникла пожежа.

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Підстанція потужністю 330 кВ розташована в Північному районі Курська та належить компанії “Россети”. Вона є ключовим центром електропостачання міста й північних районів Курської області. Об’єкт забезпечує електроенергією близько 400 тисяч жителів Курська та великі промислові підприємства, зокрема заводи “Прибор” і “Счетмаш”. Підстанцію побудували у 1965 році. Упродовж 2010–2014 років її масштабно реконструювали, збудувавши нову підстанцію із цифровими системами управління.

Пожежа на нафтохімічному комплексі в Башкортостані

У місті Салават Республіки Башкортостан атакували підприємство “Газпром нафтохім Салават” — один із найбільших нафтохімічних комплексів Росії, що входить до групи “Газпром”. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та заграву від пожежі, яку було видно навіть із сусіднього Стерлітамака.

Підприємство засноване у 1948 році та раніше мало назву “Салаватнафтооргсинтез”. До його структури входять нафтопереробний завод, газохімічний завод і завод “Мономер”. Комплекс виробляє бензин, дизельне пальне, гас, мазут, поліетилен, полістирол, аміак, карбамід, пластифікатори та бутилові спирти.

Як зазначає Astra, паливна продукція підприємства використовується в загальній паливній інфраструктурі Росії, яка має значення і для військової логістики. Полімери та пластифікатори застосовуються в різних галузях промисловості, зокрема потенційно у виробництві матеріалів і компонентів для оборонної галузі.