Удар по Кримському мосту: рух перекрито, затримуються поїзди

Уранці 16 листопада Кримський міст зазнав удару, рух транспорту обмежено. Через перекриття мосту затримуються чотири пасажирські поїзди, що прямують на півострів.

Про удар заявив гауляйтер Сергій Аксьонов.

За даними Telegram-каналу “Кримський вітер”, влучання по мосту зафіксували близько 6:00 ранку.

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Аксьонов підтвердив факт удару по мосту та повідомив, що рух транспорту обмежать орієнтовно до середини дня. У Керчі розгорнули оперативний штаб, до ліквідації наслідків залучили екстрені служби.

Рух транспорту Кримським мостом призупинили після 2:00 за московським часом. Для поїздок між Кримом і Краснодарським краєм окупаційна влада пропонує використовувати поромне сполучення між Керчю та портом “Кавказ”.

Як повідомляє пропагандистська агенція “Інтерфакс” із посиланням на компанію “Гранд Сервіс Експрес”, затримуються два поїзди з Москви та по одному із Санкт-Петербурга й Адлера до Керчі. Час затримки становить від двох до чотирьох із половиною годин.