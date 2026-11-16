        Суспільство

        Удар по Кримському мосту: рух перекрито, затримуються поїзди

        Галина Шподарева
        16 Листопада 2026 08:51
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        Через удари по Кримському мосту 16 листопада рух транспорту перекрили / Фото: Exilenova+
        Через удари по Кримському мосту 16 листопада рух транспорту перекрили / Фото: Exilenova+

        Уранці 16 листопада Кримський міст зазнав удару, рух транспорту обмежено. Через перекриття мосту затримуються чотири пасажирські поїзди, що прямують на півострів.

        Про удар заявив гауляйтер Сергій Аксьонов.

        За даними Telegram-каналу “Кримський вітер”, влучання по мосту зафіксували близько 6:00 ранку.

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        Аксьонов підтвердив факт удару по мосту та повідомив, що рух транспорту обмежать орієнтовно до середини дня. У Керчі розгорнули оперативний штаб, до ліквідації наслідків залучили екстрені служби.

        Рух транспорту Кримським мостом призупинили після 2:00 за московським часом. Для поїздок між Кримом і Краснодарським краєм окупаційна влада пропонує використовувати поромне сполучення між Керчю та портом “Кавказ”.

        Як повідомляє пропагандистська агенція “Інтерфакс” із посиланням на компанію “Гранд Сервіс Експрес”, затримуються два поїзди з Москви та по одному із Санкт-Петербурга й Адлера до Керчі. Час затримки становить від двох до чотирьох із половиною годин.


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