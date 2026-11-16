Трамп, Путін і Сі Цзіньпін зустрінуться 19 листопада в Китаї: що відомо про саміт

Міністерство закордонних справ Китаю підтвердило, що 19 листопада у Шеньчжені відбудеться тристороння зустріч лідера КНР Сі Цзіньпіна, президента США Дональда Трампа та російського президента Володимира Путіна.

Про це йдеться в офіційному повідомленні МЗС Китаю, оприлюдненому 16 листопада.

Зустріч також зазначена в графіку президента США Дональда Трампа на 19 листопада. Також 14 листопада прессекретар російського президента Дмитро Пєсков повідомив ТАСС, що сторони досягли домовленості про проведення тристоронніх переговорів.

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Зустріч відбудеться на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені.

За інформацією Радіо Свобода, окремої двосторонньої зустрічі Трампа з Путіним не заплановано. Про це повідомив представник американської адміністрації. Раніше в Україні та Європейському Союзі висловлювали побоювання, що лідери США, Росії та Китаю можуть обговорювати “Україну без України”.

Як повідомляє Associated Press із посиланням на високопосадовця адміністрації США, Дональд Трамп не планує обговорювати війну в Україні під час тристоронньої зустрічі з Путіним і Сі Цзіньпіном. Основними темами переговорів мають стати скорочення ядерних озброєнь та війна в Ірані.