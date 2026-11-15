Біткоїн упав майже до $62 тисяч. Засновник Binance назвав можливі причини

У неділю, 15 листопада, курс біткоїна на Binance опускався до $62 006. Разом із ним подешевшали ефір, Solana та XRP.

Засновник і колишній гендиректор Binance Чанпен Чжао назвав кілька можливих причин падіння та заявив, що біржа не продавала криптовалюту. Про його допис у X повідомляє Binance Square.

Після падіння біткоїн частково відіграв втрати. О 16:29 за Києвом він торгувався на Binance близько $64 900, на 2,1% нижче, ніж за добу до того. Ефір упродовж дня опускався до $1711, за даними Bloomberg, а близько 16:42 на Binance коштував приблизно $1798.

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Серед можливих причин Чжао назвав відтік грошей із криптовалютних фондів, очікування нового підвищення ставки Федеральної резервної системи США та побоювання, що після проміжних виборів у США правила для крипторинку можуть посилити. Він також припустив, що частина інвесторів могла переорієнтуватися на майбутнє первинне розміщення акцій ШІ-компанії Anthropic. Ще одним можливим чинником Чжао назвав занепокоєння щодо безпеки криптоактивів після зламу Binance. За його словами, точної причини падіння ринку наразі немає.

За даними Farside Investors, із 5 до 13 листопада американські спотові біткоїн-ETF фіксували чистий відтік сім торгових днів поспіль. За цей період із фондів вивели близько $1,91 млрд.

На тлі падіння біржі, які відстежує CoinGlass, зафіксували близько $2 млрд ліквідацій за 24 години, повідомляє Bloomberg. Переважно йшлося про примусове закриття позицій трейдерів, які розраховували на зростання цін і торгували з позиковими коштами.

Наприкінці жовтня з Binance викрали близько $6,3 млрд у криптовалюті. ФБР поклало відповідальність за атаку на Північну Корею. Біржа тимчасово призупинила виведення коштів і почала відновлювати його 1 листопада. За перші дев’ять із половиною годин після відновлення користувачі вивели з платформи приблизно на $3,64 млрд більше, ніж внесли, раніше повідомляло “Головне в Україні”.