Росію не допустили до молодіжного чемпіонату світу з хокею

Молодіжна збірна Росії з хокею не братиме участі в чемпіонаті світу 2027 року, який відбудеться в Канаді. Причиною стали офіційно повідомлені канадським урядом обмеження, які унеможливлюють участь російської команди.

Про це повідомила Міжнародна федерація хокею (IIHF).

У федерації зазначили, що розглянули можливість альтернативних рішень, проте вирішили залишити Канаду господаркою турніру.

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Чемпіонат світу серед гравців віком до 20 років відбудеться з 26 грудня 2026 року до 5 січня 2027 року в містах Едмонтон і Ред-Дір.

“IIHF підтверджує, що через позицію та обмеження, офіційно повідомлені урядом Канади, молодіжна збірна Росії не може взяти участь у чемпіонаті світу”, — йдеться в заяві федерації.

Усі національні хокейні асоціації, які беруть участь у змаганнях, уже поінформовані про рішення.

IIHF найближчим часом опублікує оновлений розклад молодіжного чемпіонату світу та турніру дивізіону IA.

Чому Росія відсторонена від міжнародного хокею

IIHF відсторонила збірні Росії та Білорусі від міжнародних хокейних змагань після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Відтоді команди цих країн не брали участі в турнірах під егідою федерації.

Питання повернення російських збірних загострилося після рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), який задовольнив апеляцію російської сторони та зобов’язав IIHF допустити команди до міжнародних змагань. Рішення стосується, зокрема, чемпіонатів світу сезону 2026/27 серед чоловіків, гравців віком до 20 років та до 18 років.

На виконання рішення CAS IIHF розпочала процедуру поновлення участі Росії в юніорському чемпіонаті світу. Згідно з попереднім оновленим розкладом, Росія мала посісти десяте місце в рейтингу та замінити Норвегію в елітному дивізіоні. Норвезька збірна натомість мала перейти до Дивізіону I, групи А.

Можливе повернення Росії до міжнародних змагань також викликало занепокоєння серед спонсорів IIHF, які планували припинити співпрацю з федерацією. Крім того, в уряді Німеччини заявляли, що проведення чемпіонату світу 2027 року з хокею в країні в разі допуску російської збірної буде фактично неможливим.

Згодом сім національних хокейних федерацій на чолі з Німецьким хокейним союзом (DEB) відмовилися підписувати оновлений календар матчів юніорського чемпіонату світу U20, до якого включили російську збірну.