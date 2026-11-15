Поліція розкрила подробиці пожежі вантажівки на трасі Київ — Харків

Увечері 14 листопада поблизу села Богданівка на Київщині перекинулася та загорілася вантажівка, яка перевозила газовий конденсат. Внаслідок аварії загинув 40-річний водій.
Про це повідомила поліція Київської області.
ДТП сталася близько 20:35 на 115-му кілометрі траси Київ — Харків, неподалік Яготина.
За даними правоохоронців, водій сідлового тягача DAF із цистерною рухався в напрямку Харкова, не впорався з керуванням і зіткнувся з металевим відбійником.
Після зіткнення вантажівка перекинулася, а газовий конденсат у цистерні загорівся. Водій загинув на місці.
Слідчі Бориспільського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини.
Раніше повідомлялося, що через пожежу вантажівки рух трасою Київ — Харків перекрили в обох напрямках.