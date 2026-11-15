        Кримінал

        Поліція розкрила подробиці пожежі вантажівки на трасі Київ — Харків

        Віктор Алєксєєв
        15 Листопада 2026 15:15
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        Вантажівка з газоконденсатом перекинулася під Яготином / Фото: Нацполіція
        Вантажівка з газоконденсатом перекинулася під Яготином / Фото: Нацполіція

        Увечері 14 листопада поблизу села Богданівка на Київщині перекинулася та загорілася вантажівка, яка перевозила газовий конденсат. Внаслідок аварії загинув 40-річний водій.

        Про це повідомила поліція Київської області.

        ДТП сталася близько 20:35 на 115-му кілометрі траси Київ — Харків, неподалік Яготина.

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        За даними правоохоронців, водій сідлового тягача DAF із цистерною рухався в напрямку Харкова, не впорався з керуванням і зіткнувся з металевим відбійником.

        Після зіткнення вантажівка перекинулася, а газовий конденсат у цистерні загорівся. Водій загинув на місці.

        Слідчі Бориспільського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини.

        Раніше повідомлялося, що через пожежу вантажівки рух трасою Київ — Харків перекрили в обох напрямках.


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