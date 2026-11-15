        Суспільство

        HBO показав нову сцену із серіалу про Гаррі Поттера: відео

        Віктор Алєксєєв
        15 Листопада 2026 12:31
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        Бенкет у Великій залі Гоґвортсу / Фото: скриншот
        Бенкет у Великій залі Гоґвортсу / Фото: скриншот

        Телеканал HBO оприлюднив уривок нового серіалу “Гаррі Поттер і філософський камінь”, прем’єра якого запланована на 25 грудня. У ролику показали сцену бенкету в Гоґвортсі, якої не було ані в оригінальній книзі, ані у фільмі 2001 року.

        На відео учні школи чарівництва збираються у Великій залі та починають скандувати ім’я директора Альбуса Дамблдора.

        Після цього на столах чарівним чином з’являється їжа, а школярі розпочинають бенкет.

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        Сцена є новою для історії про Гаррі Поттера — її не було в однойменному романі Джоан Роулінг та першій кіноекранізації.

        Прем’єра серіалу “Гаррі Поттер і філософський камінь” відбудеться 25 грудня 2026 року.

        Перший сезон складатиметься з восьми епізодів.


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