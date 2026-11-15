ЗСУ просунулися на 8,5 км біля Великої Новосілки та звільнили три села — Машовець

Українські війська за три тижні наступальних боїв просунулися більш ніж на 8,5 км у напрямку Великої Новосілки на Донеччині. За оцінкою військового оглядача Костянтина Машовця, ЗСУ звільнили села Перебудова, Комар і Федорівка та продовжують наступ на стику двох російських угруповань.

Про це військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець повідомив у своєму аналізі ситуації на фронті.

За його даними, основні події розгортаються на південь від дороги Запоріжжя — Донецьк, уздовж річки Мокрі Яли. Саме тут українські підрозділи змогли розширити плацдарм і відтіснити російські війська з низки позицій.

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Машовець зазначає, що українські штурмові групи просувалися вздовж обох берегів річки. Унаслідок цього російські підрозділи втратили контроль над Федорівкою, Перебудовою та Комаром, хоча поблизу останніх двох сіл ще залишаються окремі російські позиції.

За оцінкою оглядача, ЗСУ звільнили значну територію Донецької області в районі населених пунктів Зелений Гай, Запоріжжя, Федорівка та Шевченко.

Російські війська намагаються зупинити просування ЗСУ

Машовець пояснює, що український наступ відбувається на стику операційних зон російських угруповань “Центр” і “Восток”.

Російське командування намагається втримати позиції силами 29-ї загальновійськової армії та підрозділів 90-ї танкової дивізії.

Водночас ситуація на різних ділянках фронту відрізняється.

На північ від дороги Запоріжжя — Донецьк росіянам, за оцінкою оглядача, вдалося переважно стабілізувати становище. Натомість південніше, у напрямку Великої Новосілки, українські війська продовжують наступальні дії.

У районі Новопавлівки російські підрозділи також намагаються просуватися невеликими штурмовими групами, проте істотних успіхів не досягли.

Машовець зазначає, що ЗСУ утримують позиції на схід від Новопавлівки та стримують російські контратаки.

Чому наступ біля Великої Новосілки важливий

За словами Машовця, українське командування поступово зосередило наступальні зусилля на вужчій ділянці фронту — у районі Перебудови, Комара та Федорівки. На інших напрямках українські підрозділи переважно закріплювалися на досягнутих рубежах.

Оглядач вважає, що подальше просування ЗСУ може створити серйозні проблеми для російського командування.

Річ у тім, що угруповання “Восток” продовжує наступальні дії у напрямку Гуляйполя та Оріхова, а “Центр” — у напрямку Добропілля.

Для цього російське командування концентрує значні сили на протилежних флангах обох угруповань.

Якщо українські війська продовжать просуватися на стику цих угруповань, росіянам, за оцінкою Машовця, може знадобитися перекидання додаткових підрозділів із напрямків, де вони зараз ведуть наступ.

Це потенційно здатне послабити російські наступальні можливості як у Запорізькій, так і в Донецькій областях.

Водночас оглядач наголошує, що такий сценарій залежить від спроможності українських військ продовжувати наступ і розширювати досягнуті результати.

ЗСУ могли просунутися до Бурлацького

В окремому уточненні до свого огляду Машовець повідомив, що українське командування, ймовірно, вирішило продовжити наступ на Великоновоселівському напрямку.

За його попередньою інформацією, українські підрозділи могли увійти до села Бурлацьке, розташованого приблизно за 6,5–6,7 км від Великої Новосілки.

Також, за оцінкою оглядача, ЗСУ просунулися на схід від Перебудови.

Незалежного підтвердження цих останніх змін лінії фронту наразі немає.