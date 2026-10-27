Понад 15 км під землею та десятки полонених росіян: Зеленський розкрив результати операції “Велес” на Харківщині

На Куп’янському напрямку триває операція “Велес”, яку здійснює 2-й корпус Національної гвардії України “Хартія”. Українські захисники вже знищили понад 100 окупантів, десятки потрапили у полон.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Доповіді про хід операції “Велес” на Куп’янському напрямку надали Михайло Драпатий, Ігор Оболєнський та Павло Паліса.

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Українські військові знищили понад 100 російських військових, а ще понад 30 захопили в полон. Просування під землею перевищує 15 км.

Зеленський зазначив, що російські військові раніше намагалися використовувати підземні газові комунікації для просування через українські позиції та переходу до штурмових дій.

“Українські воїни успішно трансформували цю тактику, модернізували її, зробили значно більш продуманою і технологічною. Бережемо життя наших людей, завдаємо втрат окупанту та досягаємо визначених цілей на Купʼянському напрямку”, — написав Зеленський.