Суперечка між Україною та Південною Кореєю загострюється: Сеул відкликав вісьмох дипломатів

Південна Корея відкликала з України вісьмох дипломатичних співробітників на тлі суперечки щодо розголошення інформації про передачу двох полонених північнокорейських військових. У Сеулі заявляють, що Київ порушив домовленість про конфіденційність, тоді як українська сторона заперечує існування такої угоди.

Про це повідомляє агентство Yonhap із посиланням на міністра закордонних справ Південної Кореї Чо Хьона.

За словами міністра, Сеул уже відкликав з України вісьмох дипломатичних співробітників. Раніше цього місяця Південна Корея також відкликала свого посла в Україні Пак Кі Чхана.

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Причиною такого рішення стали суперечка з Києвом щодо розголошення інформації про полонених військових КНДР та постійна загроза російських повітряних ударів. Конфлікт виник після того, як президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН у вересні публічно повідомив про передачу двох північнокорейських військовослужбовців Південній Кореї.

Сеул стверджує, що сторони від самого початку домовилися не розголошувати інформацію про передачу полонених, щоб захистити самих військових та їхні родини, які залишаються в Північній Кореї. Водночас Офіс президента України заперечив існування домовленості про конфіденційність.

Південна Корея вимагає від Києва офіційних пояснень, вибачень та гарантій того, що подібна ситуація не повториться.

Чо Хьон заявив, що відкликання дипломатів було вимушеним кроком, оскільки українська сторона, на думку Сеула, не вжила достатніх заходів для врегулювання суперечки.

Попри скорочення дипломатичного персоналу, в Україні залишаються співробітники, необхідні для роботи представництва та захисту південнокорейських громадян в умовах російських атак.

Міністр також повідомив, що продовжує контакти з українським колегою, щоб якнайшвидше врегулювати конфлікт, та визнав, що подальше загострення може поставити під загрозу дипломатичні відносини між Сеулом і Києвом.

Водночас Чо Хьон наголосив, що загальна політика підтримки України з боку Південної Кореї залишається незмінною. За його словами, Сеул продовжує брати участь у конференціях із відновлення України, надавати гуманітарну допомогу та долучатися до міжнародних зусиль, спрямованих на завершення війни.