Кількість російських диверсій у Європі за останні 12 місяців зросла на 16%. Удосконалення методів атак на критичну інфраструктуру створює ризик інциденту з масовими жертвами.

Про це пише The Guardian із посиланням на доповідь Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS).

За даними аналітиків, російські спецслужби та завербовані ними виконавці атакують європейські залізниці, енергетичні мережі та оборонні підприємства, намагаючись послабити підтримку України. Кількість випадків застосування підпалів та вибухових пристроїв за рік подвоїлася. Хоча більшість диверсій досі здійснюють непідготовлені виконавці, дедалі частіше до операцій залучають людей із певними професійними навичками, які використовують складніші методи.

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Головними цілями російських диверсій залишатимуться Німеччина та Польща, транспортні й промислові мережі яких відіграють ключову роль у постачанні допомоги Україні. Понад половина інцидентів за останні 12 місяців була спрямована проти критичної інфраструктури.

З жовтня 2025 року по вересень 2026 року лише в Польщі зафіксували 29 інцидентів, пов’язаних із Москвою. Серед них — пошкодження в листопаді 2025 року залізничної лінії, яку використовували для постачання вантажів в Україну.

Попри затримання виконавців диверсій, висилання співробітників російських спецслужб та закриття окремих російських консульств, аналітики не бачать переконливих доказів того, що ці заходи стримують Москву.

В IISS попереджають, що диверсія з людськими жертвами або серйозними порушеннями роботи інфраструктури може спричинити вимоги щодо удару у відповідь та виявити розбіжності між урядами країн ЄС. Аналітики закликають європейські держави виробити спільну стратегію протидії російським диверсіям та публічно визначити, які дії спричинятимуть конкретну відповідь.

Москва відкидає звинувачення західних урядів та спецслужб у причетності до кампанії диверсій у Європі, спрямованої на підрив підтримки України.