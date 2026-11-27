Протягом тижня Сили оборони України завдали ударів по об’єктах в 11 регіонах Росії та акваторії Чорного моря. Серед цілей були нафтові об’єкти, військові підприємства, аеродроми та літаки.

Про це 27 листопада повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, українські далекобійні операції цього тижня охопили Самарську, Нижньогородську, Ростовську, Волгоградську, Брянську та Тульську області, Краснодарський, Ставропольський та Пермський краї, а також Башкортостан і Татарстан.

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Під удари потрапили підприємства, задіяні у виробництві вибухівки, об’єкти нафтової промисловості та інші об’єкти, які працюють на російську військову машину.

“Україна абсолютно справедливо відповідає на кожен російський удар. І я дякую нашим Силам оборони України за те, що відповіді влучні”, — заявив Зеленський.

Президент подякував усім складовим Сил оборони та безпеки України, які запроваджують проти Росії так звані кінетичні санкції.

Зеленський також наголосив, що Росія отримувала безліч пропозицій щодо деескалації та припинення війни, однак продовжує бойові дії.

“Росії треба закінчити цю свою війну — треба обрати мир”, — зазначив президент.