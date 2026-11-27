Росія намагається ударами по мостах розірвати сполучення між двома берегами Дніпра та посилити хаос в Україні. Водночас країна стикається з дефіцитом засобів захисту від балістичних ракет та обмеженнями в роботі супутникового зв’язку.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю BBC кореспондентці Сарі Рейнсфорд.

Росія намагається розділити Україну ударами по інфраструктурі

За словами Зеленського, одними з найбільших викликів для України цієї зими є захист від повітряних атак та забезпечення роботи критичної інфраструктури.

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Президент наголосив, що російські удари по мостах створюють загрозу для сполучення між двома берегами Дніпра. За таких умов Україна має забезпечити безперебійну роботу лікарень незалежно від того, на якому березі живуть люди.

На думку Зеленського, через великі втрати на полі бою та невдалі військові операції Росія намагається сіяти хаос, роз’єднувати українське суспільство та посилювати тиск на цивільне населення.

Чи готується Україна до евакуації міст

Відповідаючи на запитання про можливу евакуацію міст через російські удари по системах водопостачання та каналізаційній інфраструктурі, Зеленський наголосив, що українці мають право самостійно вирішувати, чи залишатися у своїх містах.

“Ми маємо захищати наші міста. Люди мають повне право виїжджати, якщо хочуть. Це їхній вибір”, — сказав президент.

За його словами, Росія прагне змусити українців залишити свої домівки, особливо у східних регіонах країни. Зеленський нагадав, що російські війська знищували будівлі навіть у тих населених пунктах, звідки відходили українські військові або виїжджало цивільне населення.

“Тож люди, звичайно, можуть виїжджати. Але ми будемо захищати нашу столицю будь-яким способом. Це не вперше. На жаль, це не перша така зима. Але нам потрібна наша столиця. Без столиці не буде країни”, — наголосив Зеленський.

Україна відчуває дефіцит ракет Patriot

Однією з найбільших проблем у захисті українського неба Зеленський назвав нестачу систем протиповітряної оборони та ракет, здатних перехоплювати балістичні цілі.

Україна може отримувати такі ракети від Сполучених Штатів, а також від окремих європейських країн та партнерів на інших континентах. Однак, за словами президента, Вашингтон зараз зосередив більше уваги на допомозі країнам Близького Сходу.

На запитання журналістки, чи вважає він ситуацію з постачанням засобів ППО формою тиску на Україну, Зеленський відповів:

“Можливо, це не було задумом Сполучених Штатів, але це працює саме так”.

Обмеження Starlink залишаються проблемою для України

Зеленський також розповів про ситуацію з роботою супутникових систем Starlink і Starshield, обмеження яких створюють труднощі для українських військових.

За словами президента, робота системи на підконтрольній Україні території нормалізувалася, однак обмеження на тимчасово окупованих територіях зберігаються.

Зеленський пояснив, що це ускладнює перехоплення російських реактивних “шахедів” і захист української інфраструктури.

Водночас президент заявив, що не знає, хто саме ухвалив політичне рішення щодо таких обмежень. Технічно за роботу системи відповідає компанія SpaceX.

“Найважливіше те, що це питання рішення. Так само, як і з ракетами Patriot: постачати їх чи ні. Це питання політичного рішення”, — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, в інтерв’ю BBC Володимир Зеленський також розкритикував публічні прояви дружнього ставлення Дональда Трампа до Володимира Путіна. Президент наголосив, що США не можуть залишатися нейтральним посередником у мирних переговорах і мають використовувати свій вплив для тиску на Росію.