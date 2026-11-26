Угорщина та низка інших країн ЄС виступили проти прив’язки фінансової підтримки України до нового семирічного бюджету Євросоюзу. Петер Мадяр також засумнівався в можливості досягнення бюджетної угоди до Різдва.

Про це пише угорське видання Telex із посиланням на відеозвернення Петера Мадяра.

Головною темою саміту ЄС, який розпочався 26 листопада у Брюсселі, став семирічний бюджет Євросоюзу на 2028–2034 роки. Для його затвердження необхідна одностайна згода країн-членів та схвалення Європарламенту.

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Президент Європейської ради Антоніу Кошта прагне досягти домовленості до кінця року. Ще одну зустріч лідерів ЄС заплановано на грудень. Однак, за словами Мадяра, позиції учасників переговорів є діаметрально протилежними.

“Шанси на досягнення угоди сьогодні практично нульові, але домовленість до Різдва також видається малоймовірною”, — зазначив Мадяр.

Він наголосив, що угорський уряд не погодиться на пропозиції, які передбачатимуть скорочення виділених Угорщині коштів або збільшення її внесків до бюджету ЄС. Будапешт наполягає на збереженні фінансування політики згуртованості та сільського господарства на рівні, близькому до попереднього.

На саміті також обговорюють підтримку України. Низка країн на чолі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом пропонує пов’язати це питання з бюджетними переговорами. Мадяр наголосив, що уряд Угорщини разом із кількома іншими державами-членами чітко заявив про неприйнятність такого підходу.

За його словами, Угорщина провела консультації з групою “Друзі згуртованості”, яка об’єднує 17 із 27 країн ЄС, та підтримує постійний контакт із членами Вишеградської четвірки.

“Ми посилюємо позиції одне одного. Спільно відстоюємо як політику згуртованості, так і центральноєвропейські інтереси”, — заявив Мадяр.

Президентка Європарламенту Роберта Метсола наголосила, що для затвердження бюджету, крім одностайної згоди 27 лідерів ЄС, необхідна підтримка щонайменше 361 євродепутата.

Тоді як у Європейській раді обговорюють скорочення бюджету на 10% порівняно з початковою пропозицією, Європарламент виступає за його збільшення на 10%.

За словами Метсоли, було б дуже складно пояснити скорочення фінансування політики згуртованості на 46 млрд євро порівняно з чинним бюджетом.

У другій половині дня лідери країн ЄС проводять переговори в окремих групах, а ввечері знову зберуться на спільне засідання.