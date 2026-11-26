Від початку 2026 року кількість успішних глибинних ударів України по російських об’єктах перевищила 920. У середньому українські дрони вражають нову ціль у тилу РФ кожні вісім годин.

Про це повідомили в компанії Fire Point.

Україна щороку встановлює нові рекорди за кількістю успішних діпстрайк-місій. Ще не завершився 2026 рік, а кількість успішних атак на російські об’єкти вже перевищила 920 — йдеться в повідомленні.

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Цьогорічний показник становить майже три успішні атаки на добу, або близько 85 атак щомісяця.

Статистика враховує виключно місії глибинних ударів (Deep Strike). Операції на середніх дистанціях (Middle Strike) значно рідше висвітлюються у відкритих джерелах, хоча їхня кількість набагато більша.