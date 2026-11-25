Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія отримуватиме відповідь на кожен удар по українській енергетиці. Він також повідомив про сьогоднішнє ураження російського військового аеродрому українськими дронами та пообіцяв продовжувати такі операції.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні 25 листопада.

Сьогодні ремонтні бригади та енергетичні компанії працюють усюди, де російські удари пошкодили інфраструктуру. Найскладніша ситуація зараз у Дніпрі, Дніпропетровській області та Запоріжжі.

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Зеленський зазначив, що російські війська продовжують бити по лініях електропередачі, мережах і підстанціях, щоб ускладнити передачу електроенергії від об’єктів генерації.

“Ремонтуємо. І на кожен удар ми будемо Росії відповідати — і відповідати будемо достойно”, — заявив президент.

Окремо Зеленський подякував військовослужбовцям Сил спеціальних операцій ЗСУ за сьогоднішню атаку на російський військовий аеродром.

“Саме той, з якого їхня авіація злітає, щоб ламати життя в Україні. Зараз ми уточнюємо, які саме збитки отримали росіяни цього разу”, — повідомив він.

Президент наголосив, що Україна продовжить завдавати ударів у відповідь.

“Російська авіація, російські військові кораблі та судна, які транспортують російську зброю, — наші абсолютно законні цілі”, — підкреслив Зеленський.