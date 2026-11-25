Сили оборони України 24 листопада та в ніч на 25 листопада завдали ударів по російському аеродрому “Саваслейка” в Нижньогородській області РФ. Уражено п’ять літаків — три МіГ-31 та два Су-34.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

З аеродрому “Саваслейка” злітають винищувачі МіГ-31 — носії аеробалістичних ракет “Кинджал”, якими російські війська атакують українські міста.

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“За попередньою інформацією, три російських літаки МіГ-31 та два Су-34 певний час літати не зможуть — їх уражено. Ступінь пошкоджень та інформація про кількість уточнюється. Є вирогідність ще кращих новин”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, в районі населеного пункту Караван-Солодкий на окупованій Луганщині українські військові уразили радіолокаційну станцію П-18, яка виявляє повітряні цілі на великій відстані та передає інформацію російським засобам ППО.

Також Сили оборони завдали ударів по складах російських військ:

Поблизу Новосвітлівки Луганської області — уражено два склади пально-мастильних матеріалів та склад матеріально-технічних засобів.

У районі Розпасіївки Луганської області — склад матеріально-технічних засобів.

Поблизу Агрономічного Донецької області — склад пально-мастильних матеріалів.

У районі Нового Світу Донецької області — склад боєприпасів.

Масштаби завданих російським військам збитків уточнюються.