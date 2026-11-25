Польща запропонувала союзникам по НАТО розглянути можливість збивати російські ракети над Україною, якщо вони прямують у бік території Альянсу. Ініціативу обговорили після того, як минулого тижня три російські ракети впали на території Польщі.

Про це пише Bloomberg.

За словами джерел агентства, Варшава винесла це питання на обговорення під час зустрічі послів країн НАТО у Брюсселі в понеділок.

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Деякі держави підтримали пропозицію, однак дискусія була попередньою і жодного рішення не ухвалили.

Ідея передбачає дії НАТО над територією України

Пропозиція є суперечливою, оскільки передбачала б розширення оборонних дій НАТО на повітряний простір України та могла б створити ризик прямого зіткнення Альянсу з Росією.

За словами співрозмовників Bloomberg, для реалізації такого сценарію Україні, ймовірно, довелося б передавати НАТО попередження про ракети та надати доступ до свого повітряного простору.

Рішення також вимагало б одностайної підтримки союзників і координації з боку вищого військового командування НАТО. Наразі такої одностайності немає.

Після зустрічі Альянс оголосив про відправлення до Польщі літака дальнього радіолокаційного виявлення та управління AWACS для моніторингу східної частини країни. НАТО також розглядає можливість перекидання додаткових сил і засобів.

У Польщі бачать більше готовності до дискусії

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що обговорення можливості перехоплювати ракети до їхнього входу в повітряний простір НАТО триває вже давно.

“Ця дискусія триває. Вона почалася не зараз. Але, на мою думку, одна країна сама по собі, очевидно, не здатна це зробити”, — сказав він.

За словами міністра, серед союзників стало більше готовності обговорювати таку можливість, однак “рішучості діяти” поки немає.

Сікорський назвав це самообороною

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що ракета або дрон, які наближаються до польського повітряного простору, вже становлять безпосередню загрозу.

“Я вважаю, що збиття ракети над Україною на прохання України підпадало б під визначення самооборони”, — сказав Сікорський.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше назвав падіння російських ракет на території країни “навмисною провокацією”.

Польща та інші східні члени НАТО, зокрема Румунія і країни Балтії, неодноразово фіксували випадки проникнення ракет і безпілотників у свій повітряний простір на тлі російських атак по Україні.