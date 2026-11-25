Внаслідок російської атаки на Чернігівщині загинув чоловік 1965 року народження. Удари також спричинили пожежі на підприємствах у трьох районах області.

Про це повідомили в ДСНС.

Російські війська завдали ударів по підприємствах у Чернігівському, Корюківському та Новгород-Сіверському районах.

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Унаслідок атак виникли пожежі в будівлях різного призначення.

Через постійні повітряні тривоги рятувальникам доводилося періодично зупиняти роботи та переходити в укриття.

Попри це підрозділи ДСНС ліквідували всі осередки займання.