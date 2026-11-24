У середу, 25 листопада, в Україні, крім південних областей, очікується невеликий сніг, а вночі та вранці на дорогах утвориться ожеледиця. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності та попередили про можливе ускладнення руху транспорту.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

За прогнозом синоптиків, завтра погоду в Україні визначатиме тилова частина активного циклону з центром поблизу Воронежа. Атмосферний тиск зростатиме, а північно-західний та західний вітер приноситиме холодне повітря.

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Очікується хмарна погода з проясненнями. Майже по всій країні, за винятком півдня, місцями пройде невеликий сніг. На дорогах подекуди буде слизько.

Вітер північно-західний та західний, 7–12 м/с. Удень у більшості регіонів можливі пориви 15–18 м/с. Винятком стануть західні, Житомирська та Київська області.

Температура повітря вночі та вдень становитиме -3…+3 °C. На півдні вдень очікується +1…+6 °C, у Карпатах протягом доби буде -4…-9 °C.

Укргідрометцентр попереджає, що ожеледиця може ускладнити рух транспорту. Для більшості території України встановлено I рівень небезпечності — жовтий.