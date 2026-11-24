24 листопада внаслідок російських ударів по Одеській області загинули двоє людей — 41-річний чоловік і 17-річний хлопець. Ще троє людей дістали поранення, серед постраждалих — 12-річна дитина.

Про це повідомили голова Одеської ОВА Олег Кіпер та ДСНС України.

В Одеському районі обстрілом пошкоджено виробничу будівлю та три легкові автомобілі. На місці виникла пожежа. Загинув чоловік 1985 року народження, ще одна людина зазнала поранень.

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У місті Подільськ зафіксували влучання на відкритій території. Пошкоджено гараж і два легкові автомобілі. Внаслідок удару загинув підліток 2009 року народження. Також через російську атаку загорілося складське приміщення.

За інформацією Одеської ОВА, серед пошкоджених об’єктів цивільна інфраструктура та приватний будинок.