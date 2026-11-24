Швеція оголосила про новий пакет зимової підтримки України на суму у понад 52 млн доларів, який передбачає фінансування гуманітарних потреб, відновлення енергопостачання та захисту енергетичної інфраструктури. Допомога має посилити стійкість країни напередодні п’ятої воєнної зими та забезпечити найнагальніші потреби населення.

Про це повідомили в уряді Швеції.

Новий пакет передбачає 155 млн шведських крон (близько $15,2 млн) для Українського Червоного Хреста та 85 млн крон (близько $8,3 млн) на підтримку енергетичного сектору. Окремо шведське Агентство цивільної оборони отримає право брати зобов’язання щодо закупівель на суму до 300 млн крон (близько $29,3 млн), щоб забезпечити безперебійне постачання необхідного обладнання Україні взимку.

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Міністр міжнародного розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Беньямін Дуза заявив, що російські удари по українському населенню та цивільній інфраструктурі спрямовані на те, щоб зробити зиму нестерпною для людей.

За його словами, мільйони українців ризикують залишитися без електроенергії, тепла та води протягом ще однієї воєнної зими, яка може стати найважчою за весь час.

На що спрямують допомогу

З передбачених коштів 155 млн крон отримає Український Червоний Хрест. Їх використають, зокрема, для грошової допомоги вразливим домогосподарствам, забезпечення опалення, генераторів та інших життєво необхідних потреб.

Особливу увагу приділять родинам у прифронтових районах, де гуманітарна ситуація залишається складною.

Ще 85 млн крон Швеція надасть через Програму розвитку ООН (UNDP). Ці кошти підуть на обладнання та його встановлення для зміцнення енергопостачання.

Очікується, що така підтримка допоможе забезпечити електроенергією та теплом ще тисячі домогосподарств у різних регіонах України. Необхідне енерго- та водопостачання також зможуть отримати важливі об’єкти, зокрема лікарні, школи й телекомунікаційна інфраструктура.

Захист української енергетики від російських атак

Шведському Агентству цивільної оборони нададуть повноваження щодо замовлень на суму до 300 млн крон. Це дозволить продовжувати постачання аварійного обладнання до України без перерв протягом зимового періоду.

За повідомленням шведського уряду, таке обладнання допомагає зміцнювати та захищати українські енергетичні об’єкти від російських ударів.

Усі заходи фінансуватимуться в межах бюджету Швеції на міжнародну допомогу.