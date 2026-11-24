У Кемеровській області Росії сильна течія та крига знищили понтонний міст через річку Томь, залишивши два селища без прямого автомобільного сполучення. На відео видно, як автомобіль встигає перетнути переправу за секунди до того, як її навпіл розриває течія.

Про це повідомляє російська агенція “Інтерфакс” та місцеві ЗМІ.

Понтонна переправа з’єднувала селища Майзас і Ортон з іншими населеними пунктами. За інформацією місцевих медіа, у кожному з цих селищ проживають понад 600 людей.

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На опублікованих кадрах видно, як автомобіль рухається мостом, який уже починає зносити сильною течією. Водію вдається дістатися протилежного берега, після чого конструкція переправи роз’єднується.

Після пошкодження мосту місцева влада запровадила режим підвищеної готовності. Голова округу Павло Камбалін повідомив, що попередній огляд виявив часткове пошкодження кріплень. Кілька секцій переправи зазнали серйозних пошкоджень.

Відновити міст наразі заважає крига, яка накопичується у річці. У селищах нібито створені запаси продуктів і медикаментів, працюють медичні пункти та фахівці. Вагітних жінок і людей, які потребують екстреної медичної допомоги, там наразі немає. Для екстреного сполучення із селищами планують використовувати плавзасоби служб цивільної оборони та надзвичайних ситуацій.

Місцеві ЗМІ зазначають, що проблеми з цією переправою виникають регулярно. Жителі роками домагаються будівництва капітального мосту, однак, попри виділення мільйонів рублів із бюджету, строки будівництва постійно переносили.

Західно-Сибірська транспортна прокуратура розпочала перевірку за фактом пошкодження мосту.