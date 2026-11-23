Росія витратить 47 млрд рублів ($576 млн) на будівництво двох великих залізничних поромів для забезпечення Калінінградської області. Прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін заявив про спроби транспортної блокади регіону з боку інших країн.

Про це пише Reuters.

За словами Мішустіна, географічне положення Калінінградської області, яка розташована між Польщею та Литвою, ускладнює її забезпечення.

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“Калінінградська область має особливе географічне положення, і через протиправні дії окремих країн, порушення логістичних ланцюгів та спроби транспортної блокади ускладнюється робота розташованих там підприємств”, — заявив російський прем’єр.

Два нові пороми планують ввести в експлуатацію у 2030 році. Вони курсуватимуть між портом Усть-Луга в Ленінградській області та Балтійськом у Калінінградській області. Більшу частину коштів на будівництво виділять із резервного фонду Росії.

Залежність Калінінграда від морських перевезень значно зросла після 2022 року, коли Литва відповідно до санкцій ЄС заборонила транзит багатьох товарів, зокрема будівельних матеріалів, через свою територію.

Нині морським шляхом до Калінінграда надходить понад половина всіх вантажів, тоді як у 2021 році цей показник становив лише 8%. Перевезення між регіоном та російськими портами Балтійського моря забезпечують близько 30 суден, серед яких чотири залізничні пороми.

Рішення про будівництво нових суден оголосили після атаки безпілотників на російський вантажний корабель Sparta II, пов’язаний із військовими перевезеннями. У суботу, 21 листопада, судно зазнало пошкоджень і загорілося в Балтійському морі. Фінські військові припустили, що атаку могла здійснити Україна.

У вересні Росія також попередила НАТО про готовність застосувати ядерну зброю, якщо Альянс спробує ізолювати Калінінград.