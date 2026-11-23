Увечері 23 листопада російські війська завдали авіаударів по Запоріжжю. Відомо про шістьох постраждалих.
Про це повідомили у ДСНС України.
Одна з авіабомб влучила поруч із дев’ятиповерховим житловим будинком. Унаслідок удару на території гаражного кооперативу пошкоджено понад 30 автомобілів.
За іншою адресою авіаудар припав на садове товариство, де загорілася покрівля будинку. Рятувальники ліквідували пожежу.
Психологи ДСНС надали допомогу 14 людям, серед яких четверо дітей. На місці атаки працювали всі екстрені служби.