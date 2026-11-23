У Димері завершили рятувальну операцію після удару РФ: 11 загиблих, особи двох людей не встановлені

Україна очікує на винищувачі Gripen із січня, але їх потрібно більше, — Зеленський

За іншою адресою авіаудар припав на садове товариство, де загорілася покрівля будинку. Рятувальники ліквідували пожежу.

Одна з авіабомб влучила поруч із дев’ятиповерховим житловим будинком. Унаслідок удару на території гаражного кооперативу пошкоджено понад 30 автомобілів.

Про це повідомили у ДСНС України .