23 листопада Європейська комісія представила 22-й пакет санкцій проти Росії. Нові обмеження пропонують запровадити проти російських банків, криптовалютних платформ, енергетичних компаній, а також у сфері спорту та культури.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Єврокомісія пропонує розширити фінансові санкції проти РФ, зокрема відключити близько 60 російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT. Окрему увагу приділять криптовалютним платформам, через які Росія отримує фінансування та обходить обмеження. Для боротьби з такими схемами створено спеціальну робочу групу.

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За словами фон дер Ляєн, нові заходи стосуватимуться не лише Росії, а й третіх країн, які допомагають їй уникати санкцій. Єврокомісія також планує координувати цю роботу з міжнародними партнерами.

Ще один напрямок — російська енергетика. ЄС планує заборонити європейським компаніям надавати послуги з будівництва, експлуатації та ремонту енергетичної інфраструктури РФ, зокрема нафтопереробних заводів. Уперше такі обмеження пропонують поширити й на електроенергетичний сектор.

Крім того, до санкційного списку російського тіньового флоту хочуть додати понад 70 суден. Єврокомісія також пропонує запровадити заборону щодо всіх танкерів, застрахованих у Росії.

Окремий блок санкцій передбачає заборону на в’їзд до Євросоюзу колишнім російським військовим, які брали участь у бойових діях. Фон дер Ляєн пояснила цю ініціативу загрозами для європейської безпеки та зростанням кількості російських операцій на території Європи.

Також Єврокомісія пропонує заборонити громадянам ЄС обіймати керівні посади в компаніях на території Росії.

Обмеження планують запровадити й у спорті та культурі. Зокрема, російським командам і спортсменам хочуть заборонити виступати під прапором РФ на спортивних заходах у Євросоюзі, а також демонструвати офіційну російську символіку. Крім того, пропонується обмежити фінансування європейських спортивних і культурних організацій російськими спонсорами та участь громадян РФ у керівництві європейських спортивних федерацій.