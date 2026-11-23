23 листопада Вищий антикорупційний суд засудив народного депутата Сергія Лабазюка до семи років позбавлення волі за спробу підкупу високопосадовців у сфері відновлення. Його спільник Денис Назімов отримав шість років ув’язнення.

Про це повідомили Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Центр протидії корупції.

Суд визнав обох винуватими за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.

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Крім того, суд застосував штраф у розмірі 10,7 млн грн до акціонерного товариства. За інформацією Центру протидії корупції, йдеться про пов’язану з Лабазюком компанію “Ю АР ДІ Українські дороги” (URD). Також суд постановив застосувати спеціальну конфіскацію до неправомірної вигоди в розмірі 150 тисяч доларів.

За даними слідства, народний депутат за попередньою змовою з директором акціонерного товариства запропонував тодішньому віцепрем’єр-міністру з відновлення України Олександру Кубракову та голові Державного агентства відновлення Мустафі Найєму неправомірну вигоду. Натомість вони мали посприяти виділенню 1 млрд грн додаткового фінансування робіт, які виконувала підконтрольна обвинуваченим компанія. Розмір хабаря мав становити від 3% до 5% від суми фінансування.

У листопаді 2023 року САП та НАБУ викрили Лабазюка і його спільника після передачі частини неправомірної вигоди в розмірі 150 тисяч доларів.

За інформацією Центру протидії корупції, гроші передали на паркінгу одного зі столичних супермаркетів, сховавши їх у китайській шкатулці. Кубраков і Найєм звернулися з інформацією про запропонований хабар до НАБУ.

Лабазюк слухав оголошення вироку через відеозв’язок. Рішення ВАКС набере законної сили через 30 днів із дня проголошення, якщо його не оскаржать в апеляційному порядку.