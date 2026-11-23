Президент Володимир Зеленський закликав союзників пояснити, чому Україну не можна просто прийняти до НАТО замість створення окремих гарантій безпеки. Він заявив, що Київ досі не отримав конкретних відповідей щодо того, як працюватимуть гарантії, подібні до статті 5.

Про це Володимир Зеленський сказав у зверненні до Парламентської асамблеї НАТО 23 листопада.

Президент поставив під сумнів доцільність створення окремого механізму гарантій безпеки, якщо Україна могла б отримати членство в Альянсі.

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“Якщо вже повністю звично звучить, що однією з ключових умов мирного життя після цієї війни є надійні гарантії безпеки для України, які зараз дехто називає “як стаття 5″, то чому просто не сказати вголос те, що думають так багато людей?” — заявив Зеленський.

Він наголосив, що вступ України до НАТО міг би бути ефективнішим, дешевшим і надійнішим рішенням.

“Хіба не ефективніше було б просто прийняти Україну до НАТО? Хіба це не було б краще для всіх нас, для кожного? Не дешевше втілити? І не надійніше, коли йдеться про реальне гарантування безпеки?” — запитав президент.

За словами Зеленського, пропозиції щодо гарантій безпеки за аналогією зі статтею 5 залишають низку невирішених питань.

“Які країни підтримають Україну, якщо на неї знову нападуть? Що саме робитимуть наші партнери у відповідь? Які війська будуть заздалегідь розміщені на нашій території? Скільки все це коштуватиме? І чи справді це працюватиме?” — зазначив він.

Президент підкреслив, що Україна поки не отримала чітких відповідей, однак продовжує працювати над цим.

Зеленський також нагадав, що країни НАТО вже зацікавлені в бойовому досвіді українських військових. За його словами, Сили оборони продемонстрували ефективність операцій на землі, на морі та в небі, а Україна готова зробити цей досвід частиною досвіду Альянсу.