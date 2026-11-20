Американські переговорники протягом останніх місяців обговорювали можливість вступу України до НАТО як один із варіантів майбутньої мирної угоди. За одним зі сценаріїв, Київ мав би відмовитися від контрольованої ним частини Донбасу в обмін на повноправне членство в Альянсі.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на людей, знайомих із перебігом переговорів.

За даними видання, з такою ідеєю в останні місяці виступали Джаред Кушнер і Стів Віткофф. Питання порушувалося у розмовах із європейськими посадовцями, а минулого тижня Кушнер обговорював його з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими представниками на військовому аеродромі в Дубліні.

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Тема також обговорювалася щонайменше на одній зустрічі минулого тижня в Об’єднаних Арабських Еміратах, де представники США проводили переговори з українською, європейською та російською сторонами.

США розглядають два сценарії

За даними WSJ, у ході останніх переговорів американська сторона порушувала два можливі варіанти.

Перший передбачає, що Україна відмовляється від території Донбасу, яку досі контролює, в обмін на повноправне членство в НАТО.

Другий сценарій — замороження війни по нинішній лінії фронту, за якого частина Донбасу залишиться під контролем України. У такому випадку Київ мав би отримати гарантії безпеки від майбутнього нападу Росії через міжнародний договір зі США та, можливо, європейськими союзниками.

Американський чиновник заявив виданню, що переговорники обговорюють багато різних ідей, але будь-яка остаточна угода потребуватиме згоди і України, і Росії.

При цьому WSJ зазначає, що незрозуміло, наскільки серйозно американські представники розглядають варіант вступу України до НАТО і чи змінив Дональд Трамп свою позицію щодо цього питання.

Зеленський підтвердив, що США порушували питання НАТО

Минулого тижня Зеленський також підтвердив, що американська сторона порушувала тему можливого вступу України до НАТО.

“Американці поставили питання: а що, якщо Україна вступить до НАТО? Чи вийде Україна з Донбасу?” — навів слова Зеленського WSJ.

Президент України водночас заявив, що Київ не має наміру відмовлятися від своїх територій.

“Я неодноразово говорив: Україна не відступає і не віддає свою землю терористам”, — сказав Зеленський.

Росія вимагає відмови України від НАТО

Під час переговорів в Абу-Дабі російська сторона, навпаки, вимагала, щоб Україна відмовилася від прагнення вступити до НАТО.

За даними WSJ, у документі, який Москва передала учасникам переговорів, Росія вимагала вилучити з Конституції України положення про курс на членство в НАТО.

Також російська сторона наполягала, щоб Альянс не розміщував війська або військову техніку на території України, а постачання західної зброї Києву було припинене.

Крім того, Москва вимагала повернути військову інфраструктуру НАТО у Східній Європі до рівня 1997 року, прибрати ракети, здатні досягати території Росії, з країн Європи та Кавказу, а також відмовитися від пропозицій Франції та Великої Британії поширити ядерний захист на інші європейські країни.

Європейські переговорники, за даними WSJ, розцінили ці вимоги як максималістські стартові позиції, а не як основу для остаточної мирної угоди.

У Берліні питання НАТО знову порушили

Після зустрічі в Берліні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що настав час обговорювати членство України в НАТО.

За даними WSJ, тема просування заявки України на вступ до Альянсу справді порушувалася під час переговорів, однак німецька сторона не захотіла її розвивати.

Водночас Джаред Кушнер заявив, що Росія стала “комфортніше” ставитися до гарантій безпеки для України, побудованих за принципом НАТО.

“Буде величезний стримувальний ефект і серйозні наслідки, якщо ці гарантії коли-небудь будуть порушені”, — сказав Кушнер.

Раніше “Головне в Україні” писало, що Росія відкинула можливість гарантій безпеки для України за принципом статті 5 НАТО без відмови Києва від членства в Альянсі. Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що Москва готова обговорювати гарантії лише після визнання цієї вимоги.