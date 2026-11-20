У Києві кількість загиблих унаслідок російської атаки зросла до семи, ще 17 людей постраждали. Пошкодження зафіксовані на Подільському, Дарницькому та Південному мостах, а 16 поранених залишаються у лікарнях.

Про оновлені наслідки атаки повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, станом на цей час відомо про сімох загиблих та 17 постраждалих. У стаціонарах столичних лікарень перебувають 16 поранених.

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Патрульна поліція Києва також повідомила про сімох загиблих і 17 травмованих унаслідок ракетної атаки. Правоохоронці разом із медиками та рятувальниками евакуйовували поранених після удару в Голосіївському районі.

Пошкоджені три мости

Після російських ударів пошкоджень зазнав Подільський мостовий перехід.

Як повідомив Кличко, вранці рух із правого на лівий берег був перекритий через пошкодження споруди внаслідок ударів балістичними ракетами. Вдень рух вдалося відновити.

Пошкодження також зафіксовані на Дарницькому мосту. Фахівці наразі встановлюють їхній ступінь.

Крім того, знову було влучання в частину Південного мосту. Рух ним, як і в попередні дні, залишається обмеженим.

У Подільському районі постраждав чоловік

ДСНС повідомила, що внаслідок ранкового удару російського дрона у Подільському районі постраждав чоловік, якого передали медикам.

Через атаку загорівся легковий автомобіль. Пожежу ліквідували.

Також були пошкоджені магазин, розташовані поруч будівлі та 14 автомобілів.

Міські служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки.