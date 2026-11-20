Угорщина зняла заперечення проти відкриття для України та Молдови останніх двох із шести кластерів переговорів про вступ до Європейського Союзу. Йдеться про кластери, що стосуються сільського господарства та “зеленої” політики.

Про це пише The Kyiv Independent з посиланням на дипломатів.

Раніше Угорщина затримувала остаточне погодження відкриття двох кластерів, не називаючи офіційної причини.

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За даними видання, тривалий час це пов’язували з внутрішньою політикою Угорщини та жорсткою позицією попереднього уряду Віктора Орбана щодо України. Водночас дипломати ЄС припускають, що новий уряд також не хотів створювати враження надто м’якої позиції щодо Києва.

Формальне відкриття потребує ще кількох рішень

Після зняття угорського блокування необхідно пройти ще кілька процедурних етапів.

Спочатку спільну позицію мають погодити посли всіх 27 країн ЄС, а потім — національні міністри. Лише після цього може відбутися міжурядова конференція, на якій кластер офіційно вважається відкритим.

Очікується, що всі шість переговорних кластерів для України та Молдови можуть бути відкриті у грудні.

Далі — реформи у сфері верховенства права

Після відкриття всіх кластерів основна увага переміститься на питання верховенства права та боротьби з корупцією.

Україна й Молдова мають формально погодити так звані проміжні критерії у цих сферах, перш ніж зможуть офіційно завершувати виконання окремих пунктів переговорного процесу.

Європейська комісія у своєму щорічному звіті зазначила, що Молдова фактично вже виконала цю роботу.

За словами дипломатів, Єврокомісія може передати країнам ЄС звіт про прогрес Молдови вже протягом тижня, що починається 23 листопада.

Україні ще необхідно провести додаткові реформи у сфері верховенства права.

Водночас уже створена спільна робоча група ЄС та України. Один із дипломатів Євросоюзу припустив, що вона може “утричі” прискорити темпи просування Києва.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос та міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявляли, що сподіваються на завершення Україною необхідних реформ до кінця головування Литви в Раді ЄС — у червні 2027 року.