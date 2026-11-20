СБУ та Національна поліція затримали п’ятьох людей віком від 17 до 39 років, які виконували замовлення російських спецслужб на підпали в різних регіонах України. Підозрюваних вербували через тематичні Telegram-канали, зокрема під приводом пошуку заробітку або романтичних знайомств.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

У Києві затримали неповнолітнього місцевого жителя та 24-річного наркозалежного, які за допомогою запальної суміші підпалили цивільний автомобіль і вантажівку Сил оборони.

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Одного з фігурантів російські спецслужби завербували через фейковий акаунт дівчини. Йому запропонували за криптовалюту знищувати автомобілі, які могли використовувати військові та волонтери. Іншому обіцяли гроші за підпали люксових машин. Обох підозрюваних співробітники СБУ встановили та затримали протягом доби після підпалів.

У Кропивницькому викрили місцевого безробітного, який підпалив магазин військового одягу та спорядження. Для його вербування російські спецслужби використали чат знайомств: спочатку чоловік листувався з “дівчиною”, після чого з ним зв’язався представник спецслужби РФ. Підозрюваного затримали наступного дня після підпалу.

В Одесі затримали мобілізованого військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину та почав за гроші працювати на Росію. За даними слідства, він підпалив автомобіль: вогонь перекинувся на ще три припарковані поруч машини.

В Івано-Франківську безробітного затримали під час спроби підпалити позашляховик. Слідство встановило, що раніше зловмисник знищив мікроавтобус Сил оборони та два автомобілі, які належали волонтеру й журналісту.

Під час знімання підпалів чоловік демонстрував у кадрі картки з кодовими словами. Так він підтверджував російському куратору справжність відео та виконання завдання.

Під час обшуків у затриманих вилучили смартфони з доказами роботи на РФ, а також одяг, у якому вони перебували на місцях злочинів.

Усім п’ятьом повідомили про підозру за ч. 1, 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.