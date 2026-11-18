Генерал-майор СБУ Сергій Дука, який є підозрюваним у справі “Карфаген”, прийшов на засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії. Тим часом суд обрав запобіжний захід іншому фігуранту справи — Андрію Осіпову, якого в матеріалах провадження згадують як “Кримінала”.

Про це повідомляє Суспільне.

За словами Дуки, він не знає “Мексиканця”, якого НАБУ і САП підозрюють у причетності до діяльності “Хімпрому”.

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Також генерал заявив, що не очікував такої кількості людей, які спостерігатимуть за його виходом із СІЗО.

Раніше Суспільне повідомляло, що, за даними слідства, високопосадовці СБУ та поліції могли “кришувати” наркокартель “Хімпром”, який мав мережу шахрайських колцентрів, продавав наркотики, виготовляв фальшиві гроші та нападав на конкурентів.

Осіпова взяли під варту без застави

Того ж дня суд обрав запобіжний захід Андрію Осіпову.

Йому призначили тримання під вартою без права внесення застави до 16 січня.

Серед ризиків прокурор назвав можливість переховування підозрюваного, знищення чи спотворення доказів, а також широке коло його зв’язків у правоохоронних органах.

Адвокат Осіпова заявив, що його підзахисний перебуває в одиночній камері та не є організатором “злочинної організації”.

За словами захисника, генерали СБУ та досвідчені працівники поліції не могли перебувати у підпорядкуванні Осіпова.

За даними НАБУ і САП, “Кримінал” був організатором “злочинного угруповання”, пов’язаного з роботою шахрайських колцентрів, торгівлею наркотиками, виготовленням фальшивої іноземної валюти, викраденням і катуванням людей, а також вимаганням грошей.