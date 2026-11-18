Погода в Україні 19 листопада очікується дощова та вітряна, в Карпатах уночі прогнозують мокрий сніг. На сході та південному сході місцями пройдуть значні дощі.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

На четвер синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Уночі по всій Україні очікуються помірні дощі. Вдень опади прогнозують на Лівобережжі та Закарпатті, на сході й південному сході місцями дощі будуть значними. На решті території вдень — без опадів.

Реклама

Реклама

Вітер переважно західний, 7–12 м/с. У західних областях місцями його пориви сягатимуть 15–20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +2…+8 °C, вдень +8…+13 °C. На півдні буде тепліше: вночі +7…+12 °C, а вдень +11…+16 °C.

У Карпатах уночі прогнозують помірний дощ із мокрим снігом, вдень — невеликий дощ. Температура вночі триматиметься близько 0 °C, вдень становитиме +2…+7 °C.