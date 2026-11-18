Уранці 18 листопада російська армія завдала удару по ринку в місті Златопіль Харківської області. Постраждали 12 людей, серед них 11-річний хлопчик.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На місці удару горять торговельні павільйони. Медики надають постраждалим необхідну допомогу, усі екстрені служби працюють у посиленому режимі.

Реклама

Реклама

Як уточнив міський голова Златополя Микола Бакшеєв, серед постраждалих — чотири жінки 1959–1975 років народження, п’ятеро чоловіків 1953–1978 років народження та дитина 2015 року народження.

За інформацією медиків, четверо постраждалих перебувають у тяжкому стані, решта дорослих отримали травми середнього ступеня тяжкості.

“Дитина зазнала осколкового поранення, їй було оперативно надано необхідну медичну допомогу, видалено уламок. Наразі її життю та здоров’ю нічого не загрожує”, — йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, поранень зазнали 11 людей, зокрема 11-річний хлопчик. Усіх госпіталізували й надають необхідну медичну допомогу. Одна жінка перебуває у важкому стані, всі решта — в стані середньої тяжкості. Ще одна людина зазнала гострої реакції на стрес та отримала допомогу медиків на місці.