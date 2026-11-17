Україна вчасно розпочала опалювальний сезон попри російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Станом на зараз працюють понад 96% котелень, опалення підключене майже у 94% житлових будинків та 95% об’єктів соціальної сфери.

Про це повідомив Олексій Корецький.

Під час наради заслухали профільні міністерства, служби та керівників усіх областей щодо проходження опалювального сезону.

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Окрему увагу приділили готовності до аварійних ситуацій, щоб не допустити перебоїв із водопостачанням та передусім із водовідведенням.

Для кожної області сформували окремий план дій, який має бути виконаний.

Також поставлено завдання максимально прискорити запуск уже встановлених об’єктів розподіленої генерації та завершити проєкти із захисту критичної інфраструктури.

Йдеться, зокрема, про резервне живлення систем тепло- та водопостачання.

Уряд виділяє на ці потреби необхідні ресурси та очікує їх відповідального використання.

Крім того, Україна разом із міжнародними партнерами працює над екстреним зимовим пакетом допомоги. Підтримку держав-членів ЄС координує Європейська комісія.