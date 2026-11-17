Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про низку порушень, виявлених під час моніторингу роботи територіальних центрів комплектування та інших військових установ на Дніпропетровщині. Серед них — групи оповіщення без участі поліції, транспорт без належних номерних знаків, відсутність розпізнавальних знаків та перебої з відеофіксацією.

Про це повідомив Дмитро Лубінець.

Команда Офісу Омбудсмана відвідала Дніпропетровський обласний ТЦК та СП, чотири його структурні підрозділи, 68-й військовий госпіталь, 239-й центр підготовки підрозділів ЗСУ, а також Самарівську та Дніпровську міські територіальні громади.

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Групи оповіщення без поліції та розпізнавальних знаків

За словами Лубінця, під час перевірки зафіксували випадки, коли до роботи груп оповіщення не залучали працівників поліції.

Крім того, такі групи використовували транспорт без належних реєстраційних номерних знаків, а їхні учасники не мали відповідних розпізнавальних знаків.

“Тобто замість представника держави — людина у балаклаві без будь-яких розпізнавальних знаків. Як військовозобов’язаний повинен на це реагувати?!” — заявив омбудсман.

Бодікамери працювали не безперервно

Моніторинг записів із бодікамер також показав, що відеофіксація процесу оповіщення велася не безперервно, хоча правила вимагають саме такого режиму.

Родичів не завжди повідомляли, де перебувають військовозобов’язані

Окремі проблеми виявили у комунікації працівників ТЦК та СП із членами сімей.

За словами Лубінця, були випадки, коли родичів несвоєчасно повідомляли про місцеперебування їхніх близьких.

Також частина працівників ТЦК недостатньо знала порядок інформування сімей про те, де перебуває військовозобов’язаний.

Проблеми з “Оберегом”

Моніторингова група зафіксувала затримки в обміні інформацією між державними реєстрами та системою “Оберіг”.

Через це дані про вже оформлене бронювання не завжди вчасно відображалися у системі ТЦК та СП.

Затримки з документами для сімей загиблих

Офіс Омбудсмана також виявив випадки затримок з оформленням документів, необхідних для призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця.

Крім того, Лубінець вказав на недостатню взаємодію ТЦК та СП із фахівцями із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб у місцевих органах влади.

За його словами, це ускладнює доступ ветеранів та членів їхніх сімей до інформації, соціальних послуг і передбаченої державою підтримки.

Що виявили у військовому госпіталі

Під час відвідування 68-го військового госпіталю моніторингова група відзначила належний рівень професійної підготовки медичного персоналу та готовність закладу приймати поранених.

Водночас в інфекційному відділенні площа палат не відповідала нормативним вимогам, а військовослужбовці не були забезпечені необхідним господарським майном.

Лубінець поклав відповідальність на військове керівництво

Омбудсман заявив, що відповідальність за виявлені недоліки, на його думку, несе військове керівництво на всіх рівнях.

“І у першу чергу йдеться про Головнокомандувача ЗСУ. Я неодноразово звертав увагу на порушення навколо ТЦК та СП і сподіваюсь, що мене нарешті почують. Бо системні недоліки потрібно усувати тут і зараз!” — заявив Лубінець.