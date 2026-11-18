В Італії затримали блогера-арбітражника Олександра Слобоженка, який раніше фігурував у розслідуванні “Української правди” про несплату податків. Затримання відбулося за запитом Бюро економічної безпеки України через Інтерпол.

Про це повідомляє “Українська правда”, посилаючись на джерела у правоохоронних органах.

За даними видання, Слобоженка затримали 17 листопада на території одного з готелів в Італії.

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Інших деталей щодо обставин затримання та подальших процесуальних дій “Українська правда” наразі не наводить.

Раніше “Головне в Україні” писало, що Олександра Слобоженка підозрюють в умисному ухиленні від сплати понад 200 млн грн податків та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. За даними слідства, частину коштів він міг легалізувати через придбання елітної нерухомості та автомобілів преміумкласу.