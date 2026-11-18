Наприкінці грудня на столах в офісах і вчительських з’являються однакові коробки цукерок і чашки з написами. Більшість таких подарунків забувається до середини січня. Діловий щоденник у цьому списку стоїть окремо: ним користуються щодня, і він нагадує про того, хто подарував, аж до наступних свят.

Чому щоденник – вдалий подарунок для дорослих

Головна причина – практичність. Записи зустрічей, дзвінків, планів на тиждень потрібні майже кожному, незалежно від професії. Навіть ті, хто веде календар у телефоні, часто тримають поруч паперовий щоденник для швидких нотаток.

Друга причина – подарунок не потребує вгадування смаків. Щоденник у стриманій обкладинці доречний і для керівника, і для колеги з сусіднього відділу, і для бізнес-партнера.

Третя – солідний вигляд. Тверда обкладинка, щільний кремовий папір, закладка-ляссе – щоденник сприймається як продумана річ, а не випадкова покупка.

Ще один аргумент – вдалий момент. Новий рік люди й так починають з планів, тож чистий щоденник потрапляє до рук саме тоді, коли його найбільше хочеться заповнювати. Подарований у березні, він мав би зовсім інший ефект.

Подарунок для вчителя

Для вчителів щоденник – робочий інструмент. Плани уроків, нотатки про учнів, дати контрольних, батьківські збори – усе це хтось записує в зошит, а хтось у щоденник.

Тут варто звернути увагу на тип блоку. Недатований щоденник можна почати з будь-якого місяця, і він не прив’язаний до календарного року.

Від класу чи батьківського комітету щоденник у гарній обкладинці – помітно практичніший подарунок, ніж черговий букет чи набір горнят. Для вчительки початкових класів можна обрати обкладинку світлішого чи яскравішого кольору: у класі з малюками вона виглядає доречно.

Як обрати діловий щоденник у подарунок

Формат. A5 – найуніверсальніший: достатньо місця для записів, вміщається в сумку і портфель. A6 підійде тим, хто багато переміщується. Обкладинка. Для ділового подарунку краще обирати стримані кольори: темно-синій, чорний, коричневий, бордовий. Яскраві відтінки доречні, якщо смак людини добре відомий. Матеріал. Штучна шкіра виглядає солідно і легко чиститься. Тканинні обкладинки приємні на дотик і помітно виділяються серед класичних варіантів. Деталі. Ляссе, резинка-фіксатор, тримач для ручки, кишеня для візиток – дрібниці, які роблять щоденник зручним у щоденному користуванні.

На ринку представлені різноманітні формати й обкладинки, можна обрати ділові щоденники , на любий смак та гаманець – починаючи від бюджетних варіантів, закінчуючи щоденниками в обкладинці з натуральної шкіри .

Як доповнити подарунок

До щоденника логічно додати ручку, яка добре пише і приємно лежить у руці. Разом вони складають завершений набір, який не потребує додаткової упаковки. Невелика листівка з кількома словами від себе зробить подарунок особистим.