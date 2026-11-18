17 листопада у Брюсселі відбулося 37-ме засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”. Партнери оголосили нові пакети військової допомоги, які передбачають посилення ППО, постачання ракет, боєприпасів, дронів та іншого озброєння.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Міністр оборони України Євгеній Хмара наголосив, що кожне рішення, ухвалене під час засідання, має практичне значення для оборони та стійкості держави.

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“Цієї зими наш найбільший пріоритет — це захист неба. Росія продовжує свій повітряний терор, і тому для нас важливо, що в рамках пакетів підтримки були оголошені внески для посилення ППО”, — заявив Хмара.

Міністр також назвав першочерговою потребою дрони. За його словами, мета України на 2027 рік — подвоїти їх постачання.

Яку допомогу Україні оголосили партнери на 37-му “Рамштайні”

Данія підтвердила виділення пакета допомоги, до якого увійшли 200 млн євро на критично важливі засоби протиповітряної оборони. Також Данія виділила новий оборонний пакет вартістю 645 млн євро. Кошти спрямують на закупівлю ударних безпілотників, зокрема українського виробництва, боєприпасів для літаків F-16, українських дронів-перехоплювачів та реалізацію ініціативи PURL. Крім того, Данія спрямує на подальшу підтримку України кошти, отримані як відшкодування від Європейського фонду миру.

Велика Британія виділить 240 млн фунтів стерлінгів на протиповітряну оборону. Допомога включатиме перехоплювачі, ракети LMM та радари.

Нідерланди оголосили зимовий пакет допомоги на 500 млн євро, новий внесок у PURL цього року, а також внесок в ініціативу “Лінія дронів”.

Німеччина підтвердила раніше оголошений пакет допомоги на 1 млрд євро з акцентом на протиповітряну оборону. До нього входять системи IRIS-T, радари, дрони-перехоплювачі, інтеграція ракет IRIS-T у системи NASAMS та 20-мм боєприпаси для F-16. Також оголошено новий внесок у PURL на 300 млн доларів. Передбачені поставки далекобійних снарядів, засобів РЕБ, морських дронів і ракет калібру 70 мм. Крім того, закуплять безпілотники middle-strike та deep-strike спільного виробництва.

Німеччина також спрямує кошти, отримані як відшкодування від Європейського фонду миру, на подальшу підтримку України.

Норвегія оголосила загальний пакет підтримки на близько 800 млн доларів, зокрема:

150 млн доларів на ППО, включно з переносними зенітно-ракетними комплексами;

300 млн доларів на ініціативу PURL;

300 млн доларів на закупівлю українських дронів для Сил оборони;

до 11 млн євро на засоби протидії реактивним “шахедам”.

Канада виділить до 45 млн канадських доларів на закупівлю ракет AIM-7, Р-73 та Р-27 через Чеську ініціативу. Це додаткові кошти до раніше оголошених 75 млн канадських доларів на артилерійські боєприпаси збільшеної дальності. Загальний внесок Канади у Чеську ініціативу у 2026 році становить 120 млн канадських доларів.

Канада також передасть оптичні системи власного виробництва в межах програми FrankenSAM, 20-мм авіаційні боєприпаси, зимове спорядження та продукти харчування для українських військових.

Бельгія планує передати Україні 10 винищувачів F-16 до кінця 2026 року. Загальна підтримка Бельгії цього року становить 1,1 млрд євро, зокрема 100 млн євро на PURL. У 2027 році країна має намір спрямувати 1 млрд євро на військові потреби України. Також заплановано передачу ракет ППО, 70-мм боєприпасів та 20-мм боєприпасів для F-16.

Литва виділить 250 млн євро військової допомоги у 2027 році, що становить понад 0,25% її ВВП. Також передбачені внески в проєкти українського оборонно-промислового комплексу.

Естонія взяла на себе зобов’язання у 2027 році спрямувати на підтримку України не менше 0,25% ВВП. Також Естонія готується виділити 15 млн євро на спільні промислові проєкти.

Люксембург спрямує 25 млн євро на ініціативу PURL до кінця 2026 року.

Франція передасть антибалістичну радіолокаційну станцію GF300 Thales. До кінця 2026 року заплановано передачу двох літаків Mirage 2000-5F та авіабомб AASM Hammer 250 за кошти Норвегії та Німеччини. Також передбачені 30-мм боєприпаси для Mirage та інше авіаційне забезпечення за рахунок кредиту ЄС.

Швеція оголосила пакет допомоги на 71 млн доларів, зокрема:

20 млн доларів на підтримку PURL;

18 млн доларів на Чеську ініціативу.

Іспанія виділить додатковий пакет допомоги на понад 400 млн євро, до якого увійдуть, зокрема, дрони та артилерійські снаряди. Також заплановані поставки ракет IRIS-T.

Фінляндія підтвердила надання двох пакетів допомоги загальним обсягом 291 млн євро, до яких увійдуть, зокрема, засоби протиповітряної оборони. Країна готує наступний пакет, а також внесок у PURL на 40 млн євро.

Португалія оголосила такі внески: