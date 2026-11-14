Данія виділила Україні 665 млн євро, Британія посилила санкції проти Росії — Зеленський

Україна отримала від Данії новий оборонний пакет на 645 млн євро та енергетичний пакет на 20 млн євро. Про ці домовленості, а також нові британські санкції проти російського нафтового сектору повідомив президент Володимир Зеленський після повернення з візитів до Данії та Ірландії.

За словами Зеленського, під час поїздок українська делегація провела низку зустрічей із європейськими партнерами.

Головною темою переговорів стала підтримка України взимку. Сторони обговорили посилення протиповітряної оборони, допомогу енергетичній системі та залізниці.

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“З усіма європейськими партнерами говорили про те, як допомогти Україні пройти цю зиму. Обговорили, що кожен може зробити для посилення ППО, підтримки енергетики та залізниці. Важливо, що партнери нас чують”, — зазначив президент.

Окрему увагу приділили переговорам про вступ України до Європейського Союзу. Київ планує до кінця 2026 року закрити два переговорні кластери, що залишилися, та прискорити подальші кроки наступного року.

Це питання Зеленський обговорив із президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Також відбулися переговори з прем’єр-міністрами Ірландії, Польщі, Італії та Чехії, а також президентом Литви.

У Дубліні Зеленський зустрівся зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. За його словами, ці переговори були присвячені наближенню миру.

“Дякую партнерам за підтримку та готовність і надалі допомагати. Захищаємо Європу. Боремось за Україну”, — підсумував Зеленський.